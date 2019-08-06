Вскоре начнется новая стадия борьбы Турции с терроризмом в Сирии — Эрдоган

Турция в скором времени начнет новую операцию по обеспечению безопасности своих границ на севере Сирии. Об этом заявил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

«Турция не сможет почувствовать себя в безопасности, пока не нейтрализует эту растущую с помощью оружия союзников угрозу у южных границ. Надеюсь, в очень скором времени мы перейдем к новому этапу реализации плана, в рамках которого уже провели [военные операции] «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что «если Турция не будет действовать сейчас, то позднее заплатит высокую цену», а «безопасности Турции — это безопасность и НАТО, и всего региона».

Турция ожидает от США шагов, соответствующих стратегическому партнерству и союзничеству в рамках НАТО, подчеркнул Эрдоган.

Турецкое руководство начало активно говорить о том, что турецкая армия проведет новую операцию в Сирии восточнее Евфрата, еще в июле. О сроках начала предполагаемой операции не сообщается.

Территория восточнее Евфрата в настоящее время контролируется террористами сирийского ответвления PKK — «Отрядами народной самообороны» (YPG), которых поддерживают США. Анкара настаивает на том, чтобы Вашингтон прекратил помогать этим формированиям, в том числе оружием.

Кроме того, в настоящее время в Турции находится делегация американских военных, которая прибыла для обсуждения перспективы создания совместными усилиями на севере Сирии буферной зоны, что могло бы удовлетворить ряд требований Турции. Дискуссия о создании этой зоны началась еще в 2013 году. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы.