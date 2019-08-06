Турция и Узбекистан проведут первое заседание совета стратегического партнерства в Анкаре

Министры иностранных дел Узбекистана и Турции Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу обсудили подготовку к первому заседанию высшего совета стратегического партнерства двух стран, которое пройдет в Анкаре. Сообщение об этом во вторник разместила на своем сайте пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

«Министры обстоятельно обсудили ход реализации договоренностей между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах в рамках подготовки к предстоящему в Анкаре в этом году первого заседания Верховного совета стратегического партнерства под председательством глав государств», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны отметили значительную интенсификацию узбекско-турецкого диалога на разных уровнях, а также рост двустороннего товарооборота по итогам 2018 года на 40,5%.

Сообщается также, что Камилов и Чавушоглу подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Турции на 2020-2021 годы, которая предусматривает проведение регулярных межмидовских консультаций по таким направлениям, как торговля, инвестиции, туризм, энергетика, транспорт, безопасность, образование, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций.