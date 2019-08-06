Эрдоган и премьер Пакистана обсудили ситуацию вокруг Кашмира

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Как отмечается, телефонный разговор состоялся по инициативе главы пакистанского правительства с целью предоставления информации о ситуации в отношениях между Пакистаном и Индией на фоне последних событий вокруг Джамму и Кашмира.

Эрдоган призвал стороны к укреплению процесса диалога.

Ранее министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность в связи с решением правительства Индии об отмене автономного статуса.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отметили, что действия индийских властей могут привести к эскалации и без того напряженной обстановки в регионе.

МИД подчеркнул, что Турция выступает за урегулирование проблемы путем диалога и в рамках соответствующих резолюций ООН, с учетом интересов Пакистана, Индии и населения Джамму и Кашмира.

«При наличии у сторон желания Турция готова внести весомый вклад в деэскалацию ситуации в регионе», — сказано в коммюнике.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией. Его планируется разделить на две союзные территории — Джамму и Кашмир и Ладакх. По этому законопроекту союзная территория Джамму и Кашмир сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а Ладакх получает статус союзной территории, не имеющей регионального парламента.

Центральные власти опасаются, что такое решение вызовет массовое недовольство в Джамму и Кашмире. В регион введены дополнительно более 8 тысяч военнослужащих. Мобильная связь, интернет-сервис и кабельные сети отключены. Полиция взяла в ночь на понедельник под домашний арест ряд влиятельных в Кашмире политиков.

По конституции Индии Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.