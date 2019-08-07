Вступил в силу закон об отмене виз РФ для части граждан Турции

В среду, 7 августа вступает в силу решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Турции, имеющих служебные и специальные паспорта.

Владимир Путин 25 июля подписал Указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», в соответствии с которым МИД РФ было поручено «направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года».

Согласно указу Путина, из-под ограничений были выведены граждане Турции как со служебными, так и со специальными паспортами, причем независимо от целей их поездки в Россию». От виз в числе прочих освобождаются водители большегрузных машин из Турции.

Тем временем, в МИД Турции сообщили о выводе из-под визовых ограничений российских граждан, осуществляющих поездки в Турецкую Республику и имеющих на руках действительные служебные паспорта.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на полное возобновление действия соглашения между Турцией с РФ от 12 мая 2010 года.