Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.
В ходе двухдневного визита пройдут переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ожидается, что в ходе переговоров состоится обмен мнениями по международным и региональным вопросам, в том числе установлению мира и стабильности в Черноморском регионе.
Зеленский также примет участие в бизнес-форуме Турция-Украина.
После визита в Анкару Зеленский отправится в Стамбул, где планирует провести ряд встреч.