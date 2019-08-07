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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 07.08.2019 15:41
Фото: AP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

В ходе двухдневного визита пройдут переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ожидается, что в ходе переговоров состоится обмен мнениями по международным и региональным вопросам, в том числе установлению мира и стабильности в Черноморском регионе.

Зеленский также примет участие в бизнес-форуме Турция-Украина.

После визита в Анкару Зеленский отправится в Стамбул, где планирует провести ряд встреч.

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