В Ираке уничтожены организаторы атаки на турецкого дипломата

На севере Ирака уничтожены террористы РКК Хаджи Курхан и Метин Акгюн, входившие в число организаторов нападения на сотрудника дипмиссии Турции в Эрбиле Османа Косе. Операция спланирована и проведена армией и разведкой Турции.

Боевики являлись фигурантами «голубого списка» террористов, разыскиваемых МВД Турции.

Хаджи Курхан под кодовым именем «Ботан» и его подельник Метин Акгюн под кодовым именем «Кендал» нейтрализованы в иракском районе Гара.

Как сообщает Минобороны Турции, по автомобилю, в котором находились террористы, 30 июля был нанесен удар.

Мурат Курхан считался одним из доверенных лиц главаря РКК Мурата Карайылана.

Курхан был ответственным за обучение примкнувших к РКК лиц, которых переправляли через границу в Турцию для совершения терактов в районах Адана, Мерсин и Тарсус.

В 2018 году Курхан стал командиром «спецназа РКК» в иракском районе Амадия.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году.

В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK. В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).