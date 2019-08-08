Украина благодарна Турции за поддержку территориальной целостности — Зеленский

Украина благодарна Турции за неизменную поддержку Анкарой территориальной целостности страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Благодарю Турцию за твердую позицию по вопросу территориальной целостности Украины», — заявил украинский лидер.

Президент Украины заявил также, что Украина готова создать все необходимые условия для деятельности в стране турецких предпринимателей. «Мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину привлекательной для иностранных инвесторов. Мы уже начали активную работу в этом направлении, и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Украина и Турция прорабатывают возможность подписания Соглашения о свободной торговле в целях расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. «Надеюсь, что наши страны как можно скорее смогут достичь компромисса в этом вопросе и подготовить все необходимые для этого документы», — отметил глава государства.

«Мы договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 миллиардов долларов США. И я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала», — сказал Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что раскрытию этого потенциала будут способствовать реализация совместных проектов и либерализация двусторонней торговли.

Он также констатировал, что сотрудничество между странами является чрезвычайно насыщенным и сообщил, что до конца текущего года в Киеве будет проведено очередное (восьмое) заседание Стратегического совета высокого уровня.

Кроме того, по словам Зеленского, на украинско-турецких переговорах было обсуждено сотрудничество в сфере строительства дорог, аэропортов, морских портов, а также взаимодействие в оборонной, энергетической и туристической сферах.