Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу удостоен высшей награды Японии

Решением императора Японии Нарухито министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу удостоен высшей награды Японии — Орденом Восходящего Солнца.

Глава турецкой дипломатии удостоен высокой награды за достойный вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между Турцией и Японией.

Церемония вручения ордена состоялась в Президентском дворце в Анкаре. На мероприятии присутствовали вице-президент Турции Фуат Октай и посол Японии в Турции Акио Мияжима.

В своей речи на церемонии Фуат Октай отметил, что награждение главы турецкого МИД Орденом Восходящего солнца является источником гордости для Турции.

Мероприятие завершилось концертом под названием «Путешествие с Запада на Восток под звуки турецкой музыки».