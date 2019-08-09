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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу удостоен высшей награды Японии

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 09.08.2019 10:24
Фото: АА

Решением императора Японии Нарухито министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу удостоен высшей награды Японии — Орденом Восходящего Солнца.

Глава турецкой дипломатии удостоен высокой награды за достойный вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между Турцией и Японией.

Церемония вручения ордена состоялась в Президентском дворце в Анкаре. На мероприятии присутствовали вице-президент Турции Фуат Октай и посол Японии в Турции Акио Мияжима.

В своей речи на церемонии Фуат Октай отметил, что награждение главы турецкого МИД Орденом Восходящего солнца является источником гордости для Турции.

Мероприятие завершилось концертом под названием «Путешествие с Запада на Восток под звуки турецкой музыки».

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