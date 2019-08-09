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Турецкие водолазы обнаружили фрагменты МиГ-29 ВВС Азербайджана

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 09.08.2019 16:30
Фото: Wikipedia

Подводный поисково-спасательный отряд (SAK) ВМС Турции обнаружил на Каспии фрагменты потерпевшего крушение самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Отряд SAK, находящийся в Азербайджане для поисков потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана, обнаружил фрагменты МиГ-29 в Каспии с помощью дистанционно-управляемого подводного аппарата ROV.

Затем ROV сфотографировал фрагменты самолета на дне Каспия.

Ранее сообщалось, что вечером восьмого августа было определено место крушения в Каспийском море МиГ-29 ВВС Азербайджана.

Самолет потерпел крушение 24 июля во время учебно-тренировочного полета.

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