Турецкие водолазы обнаружили фрагменты МиГ-29 ВВС Азербайджана

Подводный поисково-спасательный отряд (SAK) ВМС Турции обнаружил на Каспии фрагменты потерпевшего крушение самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Отряд SAK, находящийся в Азербайджане для поисков потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана, обнаружил фрагменты МиГ-29 в Каспии с помощью дистанционно-управляемого подводного аппарата ROV.
Затем ROV сфотографировал фрагменты самолета на дне Каспия.
Ранее сообщалось, что вечером восьмого августа было определено место крушения в Каспийском море МиГ-29 ВВС Азербайджана.
Самолет потерпел крушение 24 июля во время учебно-тренировочного полета.