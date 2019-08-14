Турция и США создают Совместный центр операций в Сирии

Военные Турции и США ведут активную работу над созданием Центра совместных операций в Сирии, сообщает в понедельник министерство национальной обороны Турции.

Центр совместных операций призван планировать и координировать шаги по формированию «зоны безопасности» на севере Сирии.

«В приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа ведется работа над созданием базы для деятельности турецко-американского центра. В создании центра принимает участие американская делегация в составе шести человек. Поставлена цель в кратчайшие сроки задействовать Совместный центр операций. Активные шаги в данном направлении продолжаются», — отметили в ведомстве.

Турция задействовала беспилотные летательные аппараты в рамках шагов по формированию «зоны безопасности» на севере Сирии, сообщает в среду министерство национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве отметили, что план создания «зоны безопасности» координируется Турцией и США.

«Турецко-американский штаб совместных операции будет задействован в приграничной с Сирией провинции Шанлыурфа. Работы в данном направлении продолжаются», — отметили в министерстве.