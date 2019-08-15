Делегации Турции и США обсуждают ситуацию в Сириии

Делегация под руководством замглавы европейского командования сил США (USAREUR) Стивена Твитти после переговоров в Генштабе Турции отправится в приграничную с Сирией провинцию Шанлыурфа, сообщает в четверг Министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается, что стороны обсуждают тему создания «зоны безопасности» на севере Сирии, а в Шанлыурфе — Центра совместных операций, из которого турецкие и американские военные будут координировать свои действия на сирийской территории.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что «зона безопасности» в Сирии, которую планируют создать Турция и США, должна простираться от границы Турции на 30-40 километров вглубь сирийской территории.

«Турция заинтересована в выводе всех террористов YPG из «зоны безопасности», и об этом проинформирована американская сторона. Достигнуты договоренности по контролю и координации действий в воздушном пространстве Сирии и обмену разведданными», — сказал Акар.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.