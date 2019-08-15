США не смогут затянуть создание «зоны безопасности» в Сирии — Чавушоглу

Американская тактика затягивания реализации договоренностей с Турцией будет безуспешной на востоке от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, то же самое произошло ранее в сирийском Мюнбиче, где американцы не выполнили обещаний, данных Анкаре.

При этом Чавушоглу сообщил, что остается много вопросов, нуждающихся в доработке по договоренностям по «зоне безопасности» в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил турецкой стороне о намерении создать буферную зону шириной в 20 миль на севере Сирии, сказал Чавушоглу.

«Трамп пообещал нам 20-мильную зону безопасности в северной Сирии», — сказал он. Чавушоглу добавил, что целью создания зоны является удаление из стратегически важных регионов боевиков YPG. Министр также сообщил, что турецкие самолеты уже ведут патрулирование территории будущей буферной зоны.

7 августа военные Турции и США договорились о создании Центра совместных операций в городе Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Турция настаивает на том, чтобы глубина буферной зоны составляла 30-40 км, с чем не согласны США.