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США не смогут затянуть создание «зоны безопасности» в Сирии — Чавушоглу

АГЕНТСТВА
СТАМБУЛ
Опубликовано 15.08.2019 15:33
Фото: АА

Американская тактика затягивания реализации договоренностей с Турцией будет безуспешной на востоке от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, то же самое произошло ранее в сирийском Мюнбиче, где американцы не выполнили обещаний, данных Анкаре.

При этом Чавушоглу сообщил, что остается много вопросов, нуждающихся в доработке по договоренностям по «зоне безопасности» в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил турецкой стороне о намерении создать буферную зону шириной в 20 миль на севере Сирии, сказал Чавушоглу.

«Трамп пообещал нам 20-мильную зону безопасности в северной Сирии», сказал он. Чавушоглу добавил, что целью создания зоны является удаление из стратегически важных регионов боевиков YPG. Министр также сообщил, что турецкие самолеты уже ведут патрулирование территории будущей буферной зоны.

7 августа военные Турции и США договорились о создании Центра совместных операций в городе Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Турция настаивает на том, чтобы глубина буферной зоны составляла 30-40 км, с чем не согласны США.

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