Министр нацобороны Турции прибыл на границу с Сирией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и командующие родами войск прибыли в пятницу в приграничную с Сирией провинцию Шанлыурфа.

Как сообщает Минобороны Турции, цель поездки — ознакомление с турецко-американским Центром совместных операций по Сирии.

Глава Минобороны и командующие родами войск также проинспектируют воинские части в провинции.

Хулуси Акар ранее заявил, что «зона безопасности» в Сирии, которую планируют создать Турция и США, должна простираться от турецкой границы на 30-40 километров вглубь сирийской территории.

По его словам, турецкая сторона на переговорах с США предоставила четкий временной график действий в Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.