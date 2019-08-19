В Турции по подозрению в связях с терроризмом отстранили 3 мэров

Министерство внутренних дел объявило в понедельник об отстранении от должности глав муниципалитетов трех крупных городов юго-востока и востока Турции.

Мэр Диярбакыра Аднан Сельджук Мызраклы, мэр Мардина Ахмет Тюрк и мэр Вана Бедиа Озгекче Эртан были отстранены от работы ввиду возбуждения против них уголовных дел, связанных с причастностью к террористической деятельности, отмечается в сообщении МВД.

Их обязанности временно возложены на губернаторов указанных провинций — Хасана Басри Гюзельоглу (Диярбакыр), Мустафу Ямана (Мардин) и Мехмета Эмина Бильмеза (Ван).

Кроме того, МВД также сообщило о аресте 418 подозреваемых в террористической деятельности в ходе операций против PKK в 29 провинциях Турции, включая Ван, Диярбакыр и Мардин.

В ходе своей более чем 30-летней террористической кампании против Турции PKK, которая была включена в список террористических организаций Турции, США и ЕС, стала причиной гибели около 40 тысяч человек, включая женщин, детей и младенцев.