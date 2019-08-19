Конвой ВС Турции подвергся обстрелу со стороны режима Асада в Сирии

Турецкий военный конвой пересек в понедельник сирийскую границу и отправился к наблюдательным постам в районе города Хан-Шейхун провинции Идлиб, где продолжаются бои между силами режима Башара Асада и сирийской оппозиции.

В пути колонна бронетехники турецкой армии подверглась обстрелу со стороны режима Асада, сообщило агентство DHA, отметив, что конвой позже остановился в безопасном месте.

В результате авиаударов по турецкому конвою погибли три мирных жителя, 12 пострадали, сообщило министерство обороны.

Большая колонна бронетехники выдвинулась с наблюдательного поста номер семь в Идлибе к посту номер девять для его усиления.

Переброска вооружений понадобилась в связи с тем, что девятый пост оказался в центре наступления сирийских войск. Телеканал утверждает, что правительственные силы нанесли удары по маршруту конвоя. Некоторые снаряды разрывались вблизи бронетехники.

Во избежание потерь колонна остановилась. Командование отправило в район инцидента беспилотники.

Силы Асада пытаются захватить город Хан-Шейхун на юге идлибской зоны деэскалации. Активную поддержку наступающей армии оказывают ВКС России, проиранские ополченцы, российский спецназ и наемники.

В настоящее время бои идут в 400 метрах от черты города, у квартала Нимр.

Утром в понедельник армия режима захватила блокпост Нимр на подступах к Хан-Шейхуну, что открыло ей дорогу к городу.

Кроме того, союзники сирийского режима могут в ближайшие часы перекрыть трассу (M5) Алеппо-Дамаск, которая проходит через Хан-Шейхун.

Город Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года подвергся химатаке со стороны режима Асада, погибло более 100 мирных жителей.

Вблизи города Хан-Шейхун расположен один из 12 наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации Идлиб. Турецкие наблюдатели дислоцированы в поселке Морик в 10 километрах к югу от города. Этот район может оказаться в зоне боевых действий.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе и режиме прекращения огня. Режим Асада нарушил эти договоренности, попытавшись развить наступление в зоне деэскалации.

По данным правозащитников, в идлибской зоне деэскалации с 26 апреля по 27 июля погиб 781 мирный житель, в том числе 208 детей и 140 женщин.

По итогам 13-го раунда переговоров по Сирии в Нур-Султане страны-гаранты (Турция, Россия и Иран) приняли решение о возобновлении режима прекращения огня. Однако режим Асада вновь проигнорировал договоренности по Идлибу.