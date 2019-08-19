Турция нанесла удары по позициям YPG на северо-западе Сирии

Вооруженные силы Турции (TSK) нанесли удары по позициям «Отрядов народной самообороны» (YPG) в сирийском районе Телль-Рифат в ответ на обстрел со стороны террористов, сообщает министерство обороны.

Террористы YPG из подконтрольного им Телль-Рифата открыли огонь по позициям TSK в районе проведения операции «Щит Евфрата». Части ВС Турции нанесли ответный удар.

Террористы YPG, который является сирийским крылом террористической группы PKK, уже третий год контролируют Телль-Рифат. Отряды YPG начали наступление на район в начале 2016 года из района Африн на северо-западе Сирии. Активную поддержку наступлению YPG оказала российская авиация. 16 февраля Телль-Рифат был захвачен силами YPG.

Телль-Рифат занимал особое место в планах главарей террористической организации, так как служил связующим звеном между районами, подконтрольными YPG на востоке Сирии, и Африном. Таким образом, планировалось обеспечить контроль над всеми территориями Сирии вдоль границы с Турцией. Однако вскоре Турция провела операцию «Щит Евфрата», установив контроль над городом Эль-Баб и разорвав тем самым связь между Африном и востоком Сирии. Позже ВС Турции и сирийская оппозиция в ходе операции «Оливковая ветвь» освободили от террористов и Африн.