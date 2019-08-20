Турция предупредила режим Асада «не играть с огнем»

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу призвал режим Башара Асада «не играть с огнем» на следующий день после обстрела турецкого армейского конвоя в сирийском Идлибе.

«Режиму не следует играть с огнем, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших солдат. Но мы надеемся, что до этого не дойдет. Мы должны сосредоточиться на политическом процессе как можно скорее», — подчеркнул Чавушоглу.

Министр также сообщил, что Турция не планирует менять расположение ее наблюдательного поста в Идлибе из-за обстрела конвоя.

«У нас нет намерений переносить девятый пост в другое место. Коллеги принимают необходимые меры для обеспечения безопасности в этом районе», — сказал он.

По словам Чавушоглу, Туркиц ведет диалог с Россией в связи с обстрелом турецкого конвоя и готова провести встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран по этому вопросу.

В понедельник армейская колонна Вооруженных сил Турции подверглась обстрелу в провинции Идлиб, когда направлялась на усиление наблюдательного поста. Удар, по заявлению Минобороны Турции, нанесли силы режима Асада.