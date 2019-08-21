Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Идлибе — Калын

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в скором времени проведут телефонный разговор, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе и другие вопросы, заявил в среду пресс-секретарь президента Ибрахим Калын.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Эрдоган намерен обсудить по телефону с Путиным ситуацию в сирийском Идлибе, поддвердил информацию о возможном разговоре.

«Не исключено», — ответил представитель Кремля на вопрос, возможен ли такой контакт между лидерами РФ и Турции в предстоящие дни. На уточняющий вопрос, состоится ли такой разговор в среду, Песков сказал: «Сегодня нет».

В среду президент РФ находится с визитом в Финляндии.

В понедельник турецкая военная колонна не смогла проехать от границы к наблюдательному посту турецких войск в сирийском городе Морик из-за боевых действий в сирийском районе Хан-Шейхун. Согласно заявлению Минобороны Турции, колонна подверглась нападению с воздуха сирийских ВВС. Данных о каких-либо потерях с турецкой стороны не поступало, однако, как сообщили в Анкаре, погибли трое и пострадали 12 гражданских лиц.

Комментируя тему создания зоны безопасности на севере Сирии Калын отметил, что «с американской стороной ведутся переговоры о фактической реализации, процессе и масштабах». По его словам, стороны уже «согласовали основные рамки».

Ибрагим Калын сообщил также, что Турция и США планирую совместное патрулирование на территории к востоку от реки Евфрат. «В предстоящие недели мы станем свидетелями конкретных шагов.

Совместное патрулирование военных Турции и США на востоке Евфрата начнется в ближайшее время», — сообщил он.

Кроме того, пресс-секретарь главы турецкого государства анонсировал телефонный разговор между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и США Дональдом Трампом.