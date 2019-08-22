Россия продолжит взаимодействие с Турцией по Идлибу — Захарова

Россия считает важным строго придерживаться всех договоренностей по сирийскому Идлибу и поэтому продолжит взаимодействие с Турцией по этому вопросу. Об этом заявила на пресс-конференции официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы считаем важным строго придерживаться всех договоренностей по Идлибу, направленных как на продолжение борьбы с террористами, так и обеспечение безопасности гражданского населения. В этом контексте продолжим взаимодействие с Турцией в рамках сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года», — сказала Захарова.

Представитель МИД ответила на вопрос, использует ли Москва какие-либо политические и дипломатические методы для решения проблем между Турцией и Сирией.

«У нас есть договоренность с турецкой стороной, и мы ее придерживаемся. Не все идет согласно плану, однако мы находимся в тесном контакте, чтобы решить их. Все происходит на политическом, дипломатическом и военно-политическом уровне. Без традиционных методов нельзя решить эту проблему», — сказала Захарова.