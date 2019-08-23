Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе, запуск Конституционного комитета Сирии по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону отношения Турции и России, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

Эрдоган в ходе беседы с Путиным заявил, что действия армии Асада, нарушающей режим прекращения огня в Идлибе, привели к новому гуманитарному кризису в регионе.

Президент Турции подчеркнул, что бои в Идлибе наносят ущерб мирному урегулированию и становятся серьезной угрозой национальной безопасности Турции.

Путин и Эрдоган также обсудили вопросы формирования и запуска Конституционного комитета Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля, телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны, главы государств обсудили борьбу с терроризмом в Сирии.

«С учетом предстоящего в сентябре пятого саммита государств-гарантов астанинского процесса (России, Ирана и Турции - прим. ТАСС) рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Путин и Эрдоган также обсудили вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. «Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года», — добавили в Кремле.

Эрдоган в свою очередь отметил, что «нарушения перемирия в Идлибе спровоцировали крупный гуманитарный кризис». «Это вредит прилагаемым усилиям по урегулированию в Сирии. Кроме того, эти нарушения превратились в очень серьезную угрозу для нашей национальной безопасности», — цитирует заявление администрации турецкого лидера Анатолийское агентство.

Также затрагивались вопросы ближневосточной повестки дня и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Президенты условились о продолжении личных контактов.