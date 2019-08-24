Турция начала новую антитеррористическую операцию на севере Ирака

Турция начала новую антитеррористическую операцию Pençe-3 в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака, сообщает турецкое Минобороны.

Операция Pençe-3 в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака началась 23 августа.

Цель операции — обеспечение безопасности границы, уничтожение террористов и их убежищ в районе Синат-Хафтанин.

В борьбе с террористами задействованы самолеты ВВС Турции, беспилотники, гаубицы Fırtına. Операция проводится в соответствии с планом.

Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. В июле рамки операции были расширены, и она получила название Pençe-2.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).