На севере Ирака нейтрализованы 24 террориста — Министерство национальной обороны

В результате авиаударов по объектам террористов в районе Хафтанин на севере Ирака нейтрализовано 24 боевика РКК, сообщает в воскресенье Министерство национальной обороны Турции.

Воздушные удары нанесены в рамках операции Pençe-3 (Лапа-3).

Уничтожены также огневые позиции и убежища террористов.

В ходе операции погибли три турецких солдата и еще семь получили ранения, сообщили в министерстве.

Турецкая армия с конца мая проводит антитеррористические операции в Ираке. В рамках операций под кодовым названием Pençe наносятся воздушные и наземные удары по объектам террористов РКК на севере Ирака.

Против террористов задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и беспилотники.

Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. В июле рамки операции были расширены и она получила название Pençe-2.

23 августа было объявлено о новом этапе операции, получившей название Pençe-3 и охватившем иракские районы Синат-Хафтанина. Цель операции - обеспечение безопасности юго-восточной границы Турции.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году.

В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK. В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).