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Глава МИД Турции посетит Беларусь

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 26.08.2019 11:09
Фото: АА

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посетит с двухдневным визитом Беларусь, сообщает МИД Турции в понедельник.

В ходе визита Чавушоглу встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, с которыми обсудит двухсторонние отношения и международную повестку дня, говорится в заявлении МИД.

Дипломат также проведет встречу с представителями турецких бизнес-кругов в Беларуси.

16 декабря 1991 года Турция стала первой страной в мире, которая признала независимость Республики Беларусь после ее объявления 25 августа 1991 года.

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