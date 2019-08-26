Глава МИД Турции посетит Беларусь

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посетит с двухдневным визитом Беларусь, сообщает МИД Турции в понедельник.

В ходе визита Чавушоглу встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, с которыми обсудит двухсторонние отношения и международную повестку дня, говорится в заявлении МИД.

Дипломат также проведет встречу с представителями турецких бизнес-кругов в Беларуси.

16 декабря 1991 года Турция стала первой страной в мире, которая признала независимость Республики Беларусь после ее объявления 25 августа 1991 года.