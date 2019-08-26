Сухопутные войска Турции скоро войдут на север Сирии — Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах в скором времени направить в северные области Сирии сухопутные части Вооруженных сил Турции (TSK).

«Сейчас наши боевые и разведывательные беспилотники и вертолеты находятся в регионе [на севере Сирии]. Продолжается переброска войск к границе. Очень скоро мы ждем, что наши сухопутные войска войдут туда», — заявил президент.

Он отметил, что благодаря военному присутствию на севере Сирии Анкара «получит возможность близко наблюдать за ситуацией в регионе и за реализацией планов» по созданию там зоны безопасности.

«Постепенно наши усилия по созданию зоны безопасности приносят результаты. Нас не остановят никакие ловушки или попытки [других сил] свести свои счеты в регионе. Мы занимаемся теми проблемами, которые считались неприкосновенными, как, например, проблема востока Евфрата», — сказал Эрдоган.

Территории к востоку от Евфрата в Сирии контролируются сирийской ветвью террористической группы PKK — «Отрядами народной самообороны» (YPG), несущими угрозу национальной безопасности Турции. Турецкое руководство в июле начало активно заявлять о планах провести военную операцию на востоке Евфрата.

«Нашим приоритетом является диалог и сотрудничество. Но если ситуация будет развиваться не так, как мы хотим, или будут попытки затянуть решение, мы реализуем собственные планы», — указал турецкий лидер. Его слова касались договоренностей с США о сотрудничестве в создании буферной зоны.

7 августа делегация американских военных провела серию переговоров в Анкаре, и было решено открыть в Турции Центр проведения совместных операций. Его задачей является координация усилий между военными Турции и США для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны. Туда смогут вернуться из республики сирийские беженцы, и эта зона станет защитным поясом для турецкой границы. Дискуссия о создании такой территории, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году.