Эрдоган и Путин на встрече в Москве обсудили Сирию и ВТС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проводят переговоры в Москве.

Перед началом переговоров в закрытом формате в аэропорту «Жуковский» Эрдоган поблагодарил Путина за приглашение на церемонию открытия Международного авиакосмического салона MAKS-2019.

Эрдоган отметил, что получил возможность ознакомиться с продукцией оборонной промышленности России.

«Хочу выразить удовлетворение тем, что получил возможность увидеть пассажирские самолеты, истребители, вертолеты, двигатели и прочую продукцию российского производства. Также мы смогли понаблюдать за полетом истребителей Су-34, Су-35 и Су-57», — сказал Эрдоган.

По его словам, особую значимость представляют также космические исследования. «Космические исследования крайне важны, так как демонстрируют развитость Россия в научной сфере. Мы пообщались с космонавтами и пожелали им удачи в полетах», — сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что в ходе встреч с Путиным в узком и расширенном формате обсудит и вопросы региональной повестки.

По завершении встреч Путин и Эрдоган проведут совместную пресс-конференцию.