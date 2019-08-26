Эрдоган и Путин на встрече в Москве обсудят Сирию и ВТС

Одним из главных вопросов, которые обсудят президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Москве, станет ситуация в Сирии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин с пониманием относится к обеспокоенности Турции в связи с обстановкой в Идлибе. В то же время российский президент обеспокоен активизацией террористической деятельности в этой северо-западной сирийской провинции, отметил Песков.

Кроме того, в повестке переговоров президентов РФ и Турции будут вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении Кремля.

Встреча Эрдогана и Путина состоится на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском во вторник.