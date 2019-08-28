В 3 провинциях Турции началась новая антитеррористическая операция

В трех провинциях Турции — Мардин, Ширнак и Батман — в среду началась новая антитеррористическая операция Kıran-2.

Руководят операцией командующий силами жандармерии Турции генерал Ариф Четин и начальник полиции Мехмет Акташ из штаба в районе Мидьят в Мардине.

Операцией в Мардине руководит командующий силами жандармерии Диярбакыра Халис Зафер Коч.

Цель операции — захват, нейтрализация террористов РКК и уничтожение объектов террористов.

В операции задействовано 117 бригад, состоящих из сил жандармерии, полиции и вооруженных добровольцев.

Операция Kıran-1 против террористической группировки РКК была проведена на прошлой неделе в провинциях Ширнак, Хаккари и Ван.

Ранее, в мае текущего года, Турция провела антитеррористическую операцию Pençe в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.