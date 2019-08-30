В Турцию из Малайзии доставлен один из главарей FETÖ

В Турцию из Малайзии доставлен Ариф Комиш, один из главарей Гюленистской террористической группы (FETÖ). Операцию провели сотрудники Национальной разведывательной организации (MİT) Турции.

Как сообщают источники в структурах безопасности Турции, Комиш считался одним из активных сторонников Гюлена и осуществлял преступные операции в различных странах мира.

Ариф Комиш был объявлен Турцией в международный розыск по обвинению в причастности к террористической деятельности.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.