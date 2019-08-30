Турция и Россия обсуждают вероятность закупок российских Су-57 — Эрдоган

Турция ведет переговоры с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе и по теме истребителей ОКБ Сухого. Об этом в пятницу сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наше сотрудничество с РФ [в сфере закупок вооружения] уже реализуется в рамках контракта по [зенитным ракетным системам] С-400. Но после того, что мы увидели на выставке [МАКС-2019], наши ведомства — Минобороны, Управление оборонной промышленности - продолжили переговоры с российской стороной», — сообщил президент, отвечая на вопрос, были ли предприняты дальнейшие шаги после того, как в Москве Эрдогану представили истребитель Су-57.

Эрдоган указал, что видит «перспективу широкого взаимодействия в сфере оборонной продукции». «Это и боевые беспилотники, и разведывательные дроны. В этом вопросе мы на взаимной основе делаем определенные шаги», — сказал он.

Коснувшись вопроса об исключении Турции из программы создания истребителя F-35 и о поиске возможных альтернатив в виде самолетов ОКБ Сухого, Эрдоган отметил, что «эти самолеты очень отличаются друг от друга». «Если Америка продолжит вести себя прежним образом, мы позаботимся о себе. То есть оценим — Су-35 или F-35, Су-57 или что-то другое. Когда начнутся соответствующие переговоры, мы выдвинем свои условия на основании того, что будет необходимо нашей оборонной сфере», — сообщил Эрдоган. Он добавил, что на таких переговорах Анкара планирует поднимать вопросы «совместного производства, кредитования».

Комментируя ситуацию в Сирии, Эрдоган заявил, что процессы в Идлибе развиваются не по сценарию, отвечающему интересам Турции.

По словам турецкого лидера, сирийская тематика обсуждается как с российской, так и с америкой стороной.

Эрдоган отметил, что два наблюдательных пункта ВС Турции в Идлибе ранее неоднократно подвергались обстрелам со стороны армии Башара Асада. «После встречи с российским коллегой Владимиром Путиным режим Асада был предупрежден», — отметил президент Турции.

По его словам, в рамках сессии Генассамблеи ООН запланирована его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом, на которой он вновь обсудит ситуацию в Сирии.

Глава государства также привлек внимание к планам создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

«США пытаются сократить зону безопасности в Сирии до менее 20 миль. Достигнута предварительная договоренность по этому вопросу», — сообщил президент.