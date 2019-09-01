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Азербайджан с 1 сентября отменил визы для граждан Турции

ТАСС
БАКУ
Опубликовано 01.09.2019 13:01
Фото из архива

Азербайджан с воскресенья отменил визовые требования для граждан Турции. Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе МИД республики.

«С сегодняшнего отменяются визовые требования для обладающих общегражданскими паспортами граждан Турции, совершающих поездки в Азербайджан сроком до 30 дней», — отметили во внешнеполитическом ведомстве. В МИД добавили, что соответствующая нота направлена турецкой стороне 25 июля нынешнего года.

Правительство Турции в 2007 году освободило от визовых требований граждан Азербайджана, совершающих поездки в эту страну сроком до 30 дней.

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