Делегация Турции приняла участие в памятных мероприятиях в Варшаве

Вице-президент Турции Фуат Октай принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.

Турецкую делегацию, возглавляемую Октаем, на площади Пилсудского в центре столицы встретил президент Польши Анджей Дуда.

Вице-президент Турции оставил запись в Книге памяти.

Перед участниками мероприятия наряду с Дудой выступили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майк Пенс.

Делегация Турции возложила венок к Могиле неизвестному солдату, после чего прозвучал Гонг мира и состоялся военный парад.

Вице-президент Турции в рамках мероприятий в Варшаве побеседовал со спикером парламента Австрии Вольфганг Соботкой, президентом Словакии Зузаной Чапутовой, президентом Словении Борутом Пахором и др.