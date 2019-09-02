В Азербайджане стартовали командно-штабные учения Eternity-2019

В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2019 с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.
В Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что перед началом мероприятия минутой молчания была почтена память военнослужащих, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность республики.
Затем были исполнены государственные гимны трех стран.
В рамках учений военнослужащие трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов.
Учения продлятся до 6 сентября.