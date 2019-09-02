КАТЕГОРИИ
ПОЛИТИКА
КАТЕГОРИИ

В Азербайджане стартовали командно-штабные учения Eternity-2019

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
БАКУ
Опубликовано 02.09.2019 17:39
Фото: АА

В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2019 с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что перед началом мероприятия минутой молчания была почтена память военнослужащих, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность республики.

Затем были исполнены государственные гимны трех стран.

В рамках учений военнослужащие трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов.

Учения продлятся до 6 сентября.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Политике Вице-президент Турции Фуат Октай принял участие в памятных мероприятиях...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ