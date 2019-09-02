В Турции пройдет первое заседание национального космического агентства

Первое заседание совета директоров Турецкого космического агентства пройдет третьего сентября под председательством министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка.

Как сообщает Агентство Анадолу, руководящий состав Турецкого космического агентства стал известен после публикации седьмого августа решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

В совет директоров Турецкого космического агентства, которое возглавил Сердар Хусейин Йылдырым, вошли: один из основателей факультета космической инженерии Стамбульского технического университета (İTÜ), профессор Йурданур Тулунай, директор Национальной обсерватории при TÜBİTAK, профессор Саджит Оздемир, директор НИИ космических технологий при TÜBİTAK Локман Кузу, один из участников проекта NASA по Марсу Ахмед Акгирай, генеральный директор оборонной компании STM Мурат Икинджи и генеральный директор Türksat Дженк Шен.

В ходе заседания третьего сентября будет обсуждаться вопрос подготовки национальной космической программы на последующие 10 лет.