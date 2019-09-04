Калын и Болтон обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Турецкая сторона завершила подготовку к незамедлительной реализации совместного турецко-американского плана действий по Сирии. Об этом в ходе телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает пресс-служба главы турецкого государства.

Согласно информации, Калын и Болтон подробно обсудили вопросы, касающиеся ускорения шагов по формированию зоны безопасности на севере Сирии, соблюдения Меморандума по Идлибу, а также скорейшего завершения процесса создания Конституционного комитета Сирии. Стороны подтвердили свою решимость к осуществлению мер, направленных на предотвращение возможных гуманитарных катастроф в Сирии и нового потока беженцев из этой страны.

Пресс-секретарь президента Турции и советник Белого дома затронули также различные аспекты двусторонних отношений и региональные события. В частности, стороны обменялись мнениями относительно борьбы с терроризмом, турецко-американских экономических связей, а также текущей ситуации в Ливии.

Кроме того, собеседники остановились на деталях вопросов, которые обсуждались в ходе последнего телефонного разговора между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и США Дональдом Трампом. Также была затронута тема встречи лидеров Турции и США «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке 22-25 сентября.

Подчеркнута значимость предстоящего визита в Турции делегации США во главе с министром торговли Уилбуром Россом.