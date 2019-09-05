Турция могла бы участвовать в формате наподобие G7 — Путин

Турция наряду с Китаем и Индией могла бы участвовать в широком формате наподобие G7, сказал Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российский президент высказал мнение, что лидерство Запада в современном мире заканчивается, и эффективную международную организацию невозможно представить без Индии и Китая. В широком формате наподобие G7, по мнению Путина, могла бы участвовать и Турция.

«Недавно со мной говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он, реагируя на всю вот эту ситуацию — возможное присоединение России к G7 и возрождение G8 — сказал: а почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе», — сказал российский президент.

«Думаю, что после того, как Турция теперь после приобретения (российских зенитно-ракетных систем) С-400 надежно защищена с неба, то, конечно, и работа Турции в таком формате была бы тоже востребована и уместна, имея в виду ее роль в международных делах и в регионе», — добавил российский лидер.