Турция и США начинают наземное патрулирование на востоке Сирии

Совместное наземное патрулирование военных Турции и США в планируемой «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии стартует с 8 сентября. Об этом сообщил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава оборонного ведомства Турции вместе с командующими родами войск провел встречу с командным составом частей, дислоцированных на границе с Сирией.

По итогам двухчасовой встречи, Акар заявил, что Турция не позволит сформировать у своих южных границ зону, подконтрольную террористам. «В данном направлении будут предприняты все необходимые шаги. Турция готова на любые жертвы в этом вопросе», — подчеркнул глава Минобороны.

Акар напомнил, что на переговорах с США в августе была достигнута общая договоренность по ситуации в Сирии, составлен график действий.

«Анкара не забывает о невыполненных обещаниях американской стороны по Мюнбичу и Ракке. Именно ввиду невыполнения обещаний, Турция в одиночку провела антитеррористические операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Решимость Турции по ситуации на северо-востоке Сирии также очевидна», — сказал министр.

Акар напомнил о создании Совместного центра операции Турции и США по Сирии. «В центре, действующем в районе Акчакале, задействованы по одному генералу из Турции и США. Уже проводятся воздушные рейды на сирийской территории. Вначале использовались БПЛА, затем вертолеты. Наземное патрулирование начнется с 8 сентября», — сказал турецкий министр.

По его словам, воздушное патрулирования позволяет фиксировать реальное положение дел на северо-востоке Сирии, в том состояние фортификационных сооружений, которые по утверждению американской стороны были разрушены.

Акар напомнил, что в Сирии осуществлено уже три совместных воздушных патрулирования ВВС Турции и США.

Министр подчеркнул, что в случае провала совместных планов с США по Сирии, Анкара задействует альтернативные варианты действий.