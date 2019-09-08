Турция и США проводят наземное патрулирование северо-востока Сирии

На северо-востоке Сирии в воскресенье восьмого сентября началось первое совместное наземное патрулирование ВС Турции и США, сообщает Минобороны Турции.

Патрулирование организовано в рамках шагов по формированию «зоны безопасности» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат.

С турецкой стороны сирийскую территорию патрулируют шесть бронетранспортеров, которые пересекли границу в 30 км к востоку от города Акчале (провинция Шанлыурфа) и выдвинулись к расположению американского военного конвоя.

Турецкие и американские военные направились от границы на юг в направлении сельских районов Таль-Абъяда.

К патрулированию, которое предположительно продолжится до полудня, привлечены ударные вертолеты.