Турция готова сформировать зону безопасности самостоятельно — Калын

Турция может создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно в случае попыток срыва ее создания со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя процесс формирования безопасной зоны к востоку от реки Евфрат.

«Если выяснится, что используется тактика, направленная на затягивание времени или формирование «новой зоны безопасности» для террористической организации в 10, 20 или 30 км от границ, то необходимо знать, что у Турецкой Республики есть средства и возможности для фактического создания этой зоны безопасности», — заявил Калын, отвечая на вопросы журналистов в Анкаре.

По его словам, Турция не может быть уверена в полной безопасности зоны на основе информации, поступающей от США. «Мы должны подтвердить это из наших собственных источников», — отметил Калын.

Пресс-секретарь главы турецкого государства добавил, что Турция не допустит «отвлечения внимания и отклонения от цели наподобие тому, как это происходило в Мюнбиче».

Комментируя ситуацию в сирийском Идлибе Калын подчеркнул, что Турция не сможет справиться с новой волной беженцев Сирии. «Если международное сообщество хочет предотвратить новую волну беженцев, источником которой будет Идлиб, оно непременно должно выполнить обязательства, которые ложатся на него как в политической, так и в гуманитарной и финансовой сферах. В противном случае неверно, неправильно и несправедливо ожидать, что Турция в одиночку будет нести эту ответственность», — сказал он.

Калын коснулся также темы участия Анкары в программе по созданию истребителей пятого поколения F35. «Мы не отказались от программы F35, исключить Турцию из этой программы нелегко. Мы верим, что этот кризис, наконец, будет преодолен», — сказал, в частности, пресс-секретарь турецкого лидера.