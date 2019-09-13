Анкара приветствует вступление Узбекистана в Тюркский совет

Анкара приветствует решение властей Узбекистана о вступлении в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), говорится в заявлении МИД Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили о завершении процедуры внутренней ратификации решения по принятию Ташкента в полноправные члены организации в соответствии с Нахчыванским соглашением (учредительный документ Тюркского совета).

Документ о принятии Узбекистана в Тюркский совет передан в МИД Турции, выступающий в качестве «депозитария» Нахчыванского соглашения.

«МИД Турции завершил необходимые процедуры и направил сторонам уведомления. Статьи Нахчыванского соглашения с 14 октября 2019 года начнут действовать и для Узбекистана. Полноправное членство Ташкента в организации внесет вклад в солидарность тюркоязычных стран, углубит сотрудничество, повысит уровень координации во имя благополучия народов», — отметили в ведомстве.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на днях сообщил о готовности Узбекистана вступить в состав Тюркского совета.

Чавушоглу также выразил удовлетворение позицией Туркменистана, где выразили заинтересованность в получении статуса страны-наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.