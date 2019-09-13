Бывший премьер-министр Турции Давутоглу заявил о выходе из AK Parti

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил о выходе из Партии справедливости и развития (AK Parti) в пятницу.

Ранее AK Parti единогласно согласилась поставить в дисциплинарной коллегии вопрос об исключении бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу, Главы парламентской комиссии по правам человека Айхана Сефера Устюна, депутата от Стамбула Абдуллы Башчи и бывшего заместителя вице-председателя и депутата Манисы Сельчука Оздаха.

Напомним, что Ахмет Давутоглу был министром иностранных дел Турции, а затем стал премьер-министром в 2014 году.

Бывший премьер отметил, что его не устраивает нынешний политический курс партии турецкого лидера.

Экс-премьер Турции также заявил о намерениях создать свою политическую силу. «С сегодняшнего дня на нас возложена историческая ответственность за создание нового политического движения. В связи с этим я приглашаю всех работать с нами независимо от их политических взглядов», — сказал Давутоглу.

Ахмет Давутоглу в мае 2009 года был назначен министром иностранных дел Турции, а спустя пять лет на общепартийном съезде AK Parti он был избран председателем, а затем утвержден президентом Эрдоганом в качестве премьер-министра (как лидер правящей партии).

В мае 2016 года он сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя AK Parti на очередном съезде партии.