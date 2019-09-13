В Анкаре пройдет трехсторонний саммит по Идлибу — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей 16 сентября трехсторонней встречи с лидерами России и Ирана в Анкаре.

«Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам наблюдательных пунктов и борьбы с терроризмом», — сказал Эрдоган.

Первый саммит Турции, РФ и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи.

По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали режим Башара Асада и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога.

Последующие переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).

Лидеры России, Ирана и Турции на саммите в Анкаре 16 сентября обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а также процесс политического урегулирования в этой стране, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«На предстоящей встрече в Анкаре лидеры подробно затронут ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии», — сказал Ушаков.

Кроме того, по словам Ушакова, «лидеры будут обсуждать и вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится сирийцами при содействии ООН». Представитель Кремля добавил, что «важным этапом на этом пути станет завершение процесса формирования и запуск Конституционного комитета». «Созыв этого комитета мы рассматриваем как уникальную возможность для того, чтобы дать старт, по сути дела впервые, прямому диалогу между сирийцами о будущем устройстве их страны».

Ушаков также сообщил, что лидеры трех стран обсудят и гуманитарную ситуацию, вопросы оказания помощи беженцам, восстановления базовой инфраструктуры в Сирии, продолжения работ по гуманитарному разминированию. «Планируется, что по итогам переговоров главы государств примут совместное заявление, которое практически уже подготовлено, и затем, по итогам саммита, выступят перед представителями СМИ», — резюмировал помощник президента.