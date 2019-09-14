Турция продолжает оставаться чрезвычайно важным партнером НАТО — Харриган

Турция продолжает оставаться крайне важным партнером НАТО. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган, комментируя нынешнее состояние турецко-американских отношений.

По его словам, США продолжат сотрудничать с Турцией как с союзником по Североатлантическому альянсу.

«США продолжат сотрудничать с Турцией как с союзником по НАТО. США считают, что С-400 не место в Турции. Но мы продолжим сотрудничество, несмотря на эту проблему», — сказал Харриган.

США продолжат быть союзником Турции как страны-участницы НАТО, отметил командующий.

Харриган также отметил наличие крепких связей между Турцией и США, в частности в военной сфере.