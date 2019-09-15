Вице-президент Фуат Октай Турции посетит Азербайджан

Вице-президент Турции Фуат Октай посетит Баку для участия в восьмом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Турция-Азербайджан.
Как сообщили источники в администрации главы турецкого государства, Октай прибудет в азербайджанскую столицу вечером 15 сентября.
В программе визита вице-президента Турции значится встреча с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым.
Октай возложит цветы к могиле покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева, посетит Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам.
Вице-президент Турции примет участие в заседании межправикомиссии и Деловом форуме Турция-Азербайджан.
В рамках визита в Баку Октай также встретится с турецкими предпринимателями и посетит Центр службы «Асан».