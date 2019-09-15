КАТЕГОРИИ
ПОЛИТИКА
КАТЕГОРИИ

Вице-президент Фуат Октай Турции посетит Азербайджан

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 15.09.2019 14:20
Фото: АА

Вице-президент Турции Фуат Октай посетит Баку для участия в восьмом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Турция-Азербайджан.

Как сообщили источники в администрации главы турецкого государства, Октай прибудет в азербайджанскую столицу вечером 15 сентября.

В программе визита вице-президента Турции значится встреча с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым.

Октай возложит цветы к могиле покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева, посетит Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам.

Вице-президент Турции примет участие в заседании межправикомиссии и Деловом форуме Турция-Азербайджан.

В рамках визита в Баку Октай также встретится с турецкими предпринимателями и посетит Центр службы «Асан».

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Политике Анкара приветствует решение властей Узбекистана о вступлении в Совет...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ