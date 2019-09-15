Турция осудила планы Нетаньяху аннексировать часть Западного берега реки Иордан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал постыдными обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об аннексии части оккупированных земель Палестины.

«Заявления Нетаньяху — это подлая попытка расширения электората в преддверии парламентских выборов в Израиле», — сказал Чавушоглу в воскресенье на внеочередном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

Турецкий министр отметил, что власти Израиля, воодушевленные поддержкой определенных государств, продолжают агрессивные шаги, во многом схожие с политикой апартеида.

Если бы исламский мир действовал единым фронтом, США и Израилю не удалось довести ситуацию до сегодняшнего состояния, подчеркнул Чавушоглу.

Ранее Нетаньяху назвал предложенную президентом США Дональдом Трампом «Сделку века» «невиданным шансом» для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Чавушоглу, назвавший «постыдными обещания Нетаньяху аннексировать части оккупированных земель Палестины», также сказал, что премьер-министр Израиля «сводит на нет надежду на долгосрочный мир на Ближнем Востоке».

10 сентября во время телеобращения Нетаньяху заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах (17 сентября) он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

Премьер пообещал в случае победы на внеочередных выборах в израильский Кнессет «в кратчайшие сроки аннексировать» Иорданскую долину в Палестине.

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим находятся под оккупацией Израиля с 1967 года.

При этом в оккупированном Израилем Восточном Иерусалиме живут более 200 тысяч еврейских поселенцев, а на Западном берегу Иордана — около полумиллиона. В соответствии с международным правом, все еврейские поселения считаются незаконными.