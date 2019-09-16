Анкара принимает пятый саммит лидеров Турции, России и Ирана по Сирии

В Анкаре в понедельник проходит очередная встреча президентов Турции, России и Ирана по сирийскому конфликту.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита Турция-Россия-Иран в Анкаре заявил, что самым большим источником угрозы будущему Сирии являются РКК и его ответвление — YPG/PYD.

«До тех пор, пока в этой стране будет продолжаться присутствие PKK/PYD, ни Сирия, ни наш регион не смогут достичь мира», — заявил глава турецкого государства.

Глава государства подчеркнул, что Турция не позволит сформировать террористический коридор вдоль своей границы с Сирией.

Лидеры Турции, России и Ирана преодолели имевшиеся разногласия по вопросу формирования Конституционного комитета Сирии и решили безотлагательно приступить к практической реализации, заявил Эрдоган.

«На саммите были преодолены разногласия относительно вопроса о формировании Конституционного комитета Сирии. Было решено безотлагательно переходить к работе по формированию комитета», — сказал Эрдоган. Он отметил, что «процесс создания комитета и подготовки механизма его работы будет проходить в координации с ООН».

Турция, по выражению Эрдогана, «проявила большую гибкость в вопросах условий формирования списка членов комитета и его уставных норм».

Никакие действия не должны подрывать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии, говорится в заявлении президентов России, Ирана и Турции по итогам состоявшегося в понедельник саммита в Анкаре.

«Участники подтвердили твердую приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии. Эти принципы необходимо соблюдать всем сторонам, и никакие действия не должны их подрывать», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Ирана.

Также, по мнению участников саммита, «израильские военные удары по Сирии дестабилизируют ситуацию и нарушают территориальную целостность страны». «Все это ведет к усилению напряженности в регионе», — отмечается в документе. Кроме того, президент трех стран «поприветствовали Ливан и Ирак в качестве новых наблюдателей астанинского процесса».

«Мы все выступаем за территориальную целостность Сирии и исходим из того, что когда вопросы, связанные с обеспечением безопасности и борьбой с терроризмом, будут решены, то территориальная целостность Сирии будет восстановлена в полном объеме. Это касается и вывода всех иностранных войск с территории Сирии», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, как Россия относится к договоренностям Анкары и Вашингтона о создании в Сирии центра совместных операций и буферной зоны на севере этой страны, Путин сказал: «Все государства региона, в том числе и Турция, имеют право на самооборону, защиту своих национальных интересов и своих рубежей».

Трехсторонняя встреча в Анкаре станет пятой для президентов стран-гарантов астанинского процесса.

Первый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога.

Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018 года), Тегеране (в сентябре 2018 года) и Сочи (в феврале 2019 года).