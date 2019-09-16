Столицы Турции и Узбекистана Анкара и Ташкент стали городами-побратимами

Анкара и Ташкент стали городами-побратимами.
Соответствующий протокол был подписан в ходе встречи главы общегородского муниципалитета Анкары Мансура Яваша с мэром Ташкента Жахонгиром Артыкходжаевым.
Яваш выразил удовлетворение визитом в Узбекистан, отметив, что решение об установлении побратимских связей с узбекской столицей принято единогласно представителями всех политических партий, представленных в муниципальном совете Анкары.
Главы общегородского муниципалитета турецкой столицы дал высокую оценку вкладу лидеров двух страны в развитие связей между Турцией и Узбекистаном.
Стороны договорились проводить различные бизнес-форумы, культурные мероприятия и научные симпозиумы.
Яваш напомнил, что в рамках административных границ Анкары есть 34 улицы, несущие название Узбекистан, Ташкент, Самарканд и Бухара.
Этот факт в лишний раз подтверждает, что Узбекистан занимает особое место в сердце турецкого народа, подчеркнул глава общегородского муниципалитета Анкары.