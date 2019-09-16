Турция раскритиковала высказывания премьера Армении по Карабаху

Вице-президент Фуат Октай подверг в понедельник резкой критике недавние высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе.

«Мы были удивлены высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученными в оккупированном Нагорном Карабахе. Хотелось бы особо подчеркнуть — подобные популистские заявления не вносят вклад в переговорный процесс», — заявил Октай в ходе двухдневного официального визита в Баку.

«Международная общественность не должна это игнорировать», — добавил он.

Октай также призвал Армению вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана.

В августе в ходе визита в Карабах Пашинян заявил, что позицией Еревана в переговорах с Баку должна быть: «Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) — это Армения».

Азербайджанский Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении.