Турция готова в ближайшие 2 недели начать операцию в Сирии — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары начать антитеррористическую операцию на востоке Сирии.

«Если Турция за две недели совместно с США не достигнет конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то Анкара начнет действовать самостоятельно», — сказал турецкий лидер в Анкаре.

«Анкара ожидает от европейских стран большей поддержки как по ситуации в Идлибе, так и по районам к востоку от Евфрата. Турция сыта по горло пустыми обещаниями», — добавил Эрдоган.

«Число беженцев в Турции достигло 3,6 миллиона. Ничего подобного нет ни в одной другой стране мира. Значит, и Запад должен принять миллионы беженцев потому, что если в ближайшее время ситуация в Идлибе не стабилизируется, Турция не сможет справиться с волной мигрантов. Не стоит забывать, что на северо-западе Сирии насчитывается около 4 миллионов человек», — сказал президент.

Эрдоган подчеркнул, что превратив районы к востоку от Евфрата в зону безопасности, там можно будет разместить беженцев как из Турции, так и из Европы.

«Речь идет о 2-3 млн. человек — в зависимости от размеров указанной зоны, — сказал он. События ближайших месяцев покажут, будет ли сирийский кризис урегулирован мирным путем или проблема усугубится».