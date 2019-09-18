Турция ускоряет шаги по выполнению критериев визовой либерализации с ЕС

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение об ускорении шагов по выполнению критериев визовой либерализации между Турцией и ЕС.

В документе, опубликованном в среду в официальном печатном органе турецкого правительства Resmi Gazete, подчеркивается значимость активизации шагов по выполнению оставшихся критериев визовой либерализации.

«Для выполнения условий отмены шенгенских виз для граждан Турции важно ускорить реализацию Дорожной карты визовой либерализации, в том числе обеспечить действенность критериев, уже согласованных с Еврокомиссией. Особая роль в этом процессе принадлежит структурам и организациям, способствовавшим началу и успешному продвижению диалога с ЕС», — говорится в тексте распоряжения.

В документе отмечается необходимость координации действий МИД и Управления Турции по делам ЕС в процессе диалога с Евросоюзом, а также вклада в данный процесс Минюста и МВД.