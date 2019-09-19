Главы МИД Турции и Кыргызстана обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с коллегой из Кыргызстана Чингизом Айдарбековым.

Встреча прошла в столице Венгрии, Будапеште, куда Чавушоглу прибыл для участия в открытии офиса Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

Главы внешнеполитических ведомств состояние турецко-кыргызских связей, а также пути увеличения товарооборота между двумя странами.

Ожидается, что в рамках визита состоятся переговоры Чавушоглу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто.